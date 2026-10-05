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«Разговор о вечном»: депутат из Иркутска провел встречи в библиотеках и передал фондам новые издания

«Разговор о вечном»: депутат из Иркутска провел встречи в библиотеках и передал фондам новые издания

ИРКУТСК, 5 октября, ФедералПресс. Депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 20 Павел Безденежных организовал серию встреч в городских библиотеках.

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