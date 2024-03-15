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Царьград

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Жители области могут выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году по нацпроекту

Жители области могут выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году по нацпроекту

15 марта началось голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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