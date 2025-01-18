Двое судей погибли при стрельбе у здания Верховного суда Ирана

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в субботу у здания Верховного суда Ирана. Как передает агентство IRNA, жертвами стали судьи, которые занимались делами о шпионаже и терроризме, еще один судья был ранен.
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