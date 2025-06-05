Собянин: В больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей

В городской клинической больнице (ГКБ) № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей. Оно специализируется на оказании хирургической помощи пациентам с терминальной стадией хронической болезни почек.
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