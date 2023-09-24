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Тим Хардуэй-младший будет выходить со скамейки: «Сделаем из него лучшего «шестого»

Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй-младший в следующем сезоне будет выходить со скамейки, рассказал главный тренер команды Джейсон Кидд.

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