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Калужские новости

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Шапша: над Калужской областью сбиты 19 дронов

Шапша: над Калужской областью сбиты 19 дронов

За минувшие вечер и ночь в Калужской области сбиты 19 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав ШапшаЗа минувшие вечер и ночь были сбиты 19 беспилотников.

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