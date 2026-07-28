Как в Омской области меняется климат: метеорологи рассказали о темпах потепления. В Обь-Иртышском УГМС отметили потепление климата на территории Омской области.
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Как в Омской области меняется климат: метеорологи рассказали о темпах потепления. В Обь-Иртышском УГМС отметили потепление климата на территории Омской области.
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