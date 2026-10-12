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Минюст США проверит пять телеканалов после отказа от трансляций из Белого дома

Минюст США проверит пять телеканалов после отказа от трансляций из Белого дома

Минюст США (U.S. Department of Justice, DOJ) планирует начать расследование в отношении пяти крупных американских телеканалов, которые подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства.

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