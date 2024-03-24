Как выглядит «Крокус Сити Холл» после теракта: фото и видео Елена ГалицкаяВ последние дни Россия оказалась в центре мирового внимания из-за трагических событий, развернувшихся в развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл».
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