Науру отозвало признание Абхазии и Южной Осетии

Правительство Науру сообщило о прекращении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией. В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, не были приведены подробные причины такого шага.
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