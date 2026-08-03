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FiNE NEWS

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Науру отозвало признание Абхазии и Южной Осетии

Правительство Науру сообщило о прекращении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией. В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях, не были приведены подробные причины такого шага.

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