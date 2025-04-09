Врач предупредила рязанцев о рисках для здоровья из-за апрельского похолодания

Не обязательно полностью возвращаться к зимнему режиму, но важно поддерживать иммунитет и внимательно относиться к своему состоянию в этот нестабильный периодРезкое похолодание в апреле может негативно повлиять на здоровье, особенно в период, когда организм уже адаптировался к весеннему климату.