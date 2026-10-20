Мотоцикл разбился на куски, водитель получил травмы.Днём 19 октября в Липецкой области в 12:30 на автодороге Липецк - Чаплыгин столкнулись пассажирский автобус под управлением 38-летнего мужчины и мотоцикл, за рулём которого находился 36-летний водитель.
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