Мария Захарова: Дурное английское образование уже стало визитной карточкой британского правительства

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс написал в своём блоге в сети X: «Мир отвернулся от России, заставив Путина просить о помощи Северную Корею, чтобы продолжать своё незаконное вторжение.
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