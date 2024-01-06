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Мария Захарова: Дурное английское образование уже стало визитной карточкой британского правительства

Мария Захарова: Дурное английское образование уже стало визитной карточкой британского правительства

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс написал в своём блоге в сети X: «Мир отвернулся от России, заставив Путина просить о помощи Северную Корею, чтобы продолжать своё незаконное вторжение.

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Комментарии
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Guru
Маша должна была ответить: &quot;Заткнись и отойди в сторонку&quot;
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8 час.
Л
Людмила
Это бриты болеют чесоткой и 50 стран воюют против России, все вы в заднице и никогда не победите нас.
Ответить
5 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! А, Почему так Много &quot;НЕОБРАЗОВАННЫХ&quot; Стало на Западе???  &quot;Отец Народов&quot;-Генералиссимус СТАЛИН Давал(!) Очень ХОРОШЕЕ(!) &quot;Образование!&quot; Всему Миру!!!
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4 час.

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