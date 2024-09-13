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Пьяный мужчина стрелял с балкона по зданию детского сада в Приморье

Пьяный мужчина стрелял с балкона по зданию детского сада в Приморье

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press Мужчина стрелял с балкона по зданию детского сада в поселке Новый Приморского края, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 сентября.

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