Пьяный мужчина стрелял с балкона по зданию детского сада в Приморье

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press Мужчина стрелял с балкона по зданию детского сада в поселке Новый Приморского края, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 13 сентября.
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