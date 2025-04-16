Нарышкин предупредил НАТО: Ответ на любую агрессию коснется всего блока

Южанин Вчера была заметка про разрешение флоту Эстонии топить подозрительные суда и хотя часть посетителей задорно троллила параметры эстонского флота и его фактические возможности, но многие отнеслись к новости абсолютно серьезно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии