17 км пробок на "Дону": водителям приходится стоять в заторах по несколько часов

Самый большой затор, протяженностью почти 7 километров, наблюдается в районе Горячего Ключа. Он начинается после станицы Саратовской, от заправки "Газпром", и заканчивается у пересечения с улицей Заречье в Горячем Ключе.
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