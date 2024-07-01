Власти Грузии в лице партии «Грузинская мечта» постоянно декларируют как цель евроатлантическую интеграцию, но на самом деле не верят в неё, 1 июля заявил полковник армии США в отставке и руководитель Евразийской программы Института исследований внешней политики Боб Гамильтон грузинской редакции «Голоса Америки» (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом («Голос Америки») либо касается деятельности иностранного агента («Голос Америки»).