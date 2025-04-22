Буллинг по-башкирски: В Уфе в школьную травлю ребёнка включились целые семьи

«Родители, к сожалению, ведут себя ещё хуже, чем их дети» Михаил Зубов Фото: imago-images.de / Global Look Press Материал комментируют: Александр Черников Елена Зубова Школьный буллинг, о котором уже говорят в той тональности, с какой обсуждают эпидемии и стихийные бедствия, не устаёт приобретать новые уродливые формы.
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