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В пяти последних матчах с «Уфой» зенитовцы победили только раз. Правда, с разгромным счётом. «Зенит» - «Уфа». Как это было

В пяти последних матчах с «Уфой» зенитовцы победили только раз. Правда, с разгромным счётом. «Зенит» - «Уфа». Как это было

РПЛ, 20-й тур. «Газпром Арена». 7 марта. 16.30 В предыдущий раз «Уфа» играла в Петербурге с «Зенитом» в сентябре 2020 года.

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