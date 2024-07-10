Юные спортсмены из Владивостока завоевали медали на международных соревнованиях

Воспитанники муниципальной школы «Высота» привезли 12 медалей из Яньцзи, сообщает PRIMPRESS. В воскресенье, 7 июля, в китайском городе Яньцзи завершился международный детско-юношеский турнир по джиу-джитсу.
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