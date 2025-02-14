В больнице ЯНАО установили уникальное оборудование для аутоплазмотерапии

В Ноябрьской горбольнице (ЯНАО) начали применять оборудование для лечения диабетической стопы. Врачи апробировали на первых пациентах аппарат Liston российского производства, сообщает окружной департамент здравоохранения.
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