ЕС оставил Украину у разбитого корыта, Кличко признал победу России и нецензурный поступок первой леди Незалежной: информационный хит-парад

Новый выпуск информационного хит-парада#всё_как_есть порадует нас любопытными назначениями и заявлениями политиков из Незалежной, очередными проявлениями «демократии» в Прибалтике и так называемого европейского консенсуса по Украине.
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