Курс валют НБМ на 13 августа

Молдавский лей в конце рабочей недели еще больше укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще почти восемь банов, а у единой европейской валюты - свыше пяти с половиной банов, передает Noi.
Молдавский лей в конце рабочей недели еще больше укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще почти восемь банов, а у единой европейской валюты - свыше пяти с половиной банов, передает Noi.
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