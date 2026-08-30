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Газета.ру

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НИУ ВШЭ: сильные положительные эмоции повышают шанс, что роликом поделятся

НИУ ВШЭ: сильные положительные эмоции повышают шанс, что роликом поделятся

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, что готовность пользователей делиться короткими видео в соцсетях можно предсказать по нейрофизиологическим реакциям зрителя, а не только по его словам.

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