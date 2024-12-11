Пекин призывает США прекратить порочить Китай 

Китай решительно противостоит различным формам кибератак и борется с ними, категорически выступая против незаконных и «длинноруких» односторонних юрисдикционных санкций, введенных против китайских юридических и физических лиц, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает romanian.