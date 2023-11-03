Психолог объяснил, почему мужчины не хотят женитьсяДоцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов 2 ноября назвал «Известиям» причины, почему мужчины не торопятся звать женщин замуж, а таже объяснил, как понять, что предложения ждать уже не стоит.
Психолог объяснил, почему мужчины не хотят жениться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гавриель Ельшевич
Не соблюдение законов двойственной Природы, причина потери интереса к построению семьи. В этом виновата юридическая система, наживающаяся на конфликтах. Закон "равенства" Быки (Ленин. 22.04) использовали в Революции (разделяй и властвуй), а Природа использует для разделения клеток, роста организма, .... Притяжение и единение происходит с противоположным, в разнообразном МиРе. При равенстве; воюют лидеры, самцы, замыкание в энергетических сетях,.. Почему юристы, не призывают создать кабинет Премьер министров, или Президентов, в одной стране??? Или содержать больше Петухов в курятнике? Но, призывая к равенству полов, особенно в семье, они наживаются, разрушая связь между супругами,, обретая клиентов, финансирующих их систему. Вторая причина, связана с демократической идеологией; сокращение населения, с пропагандой однополых связей, захват и рост бюрократической власти людьми с потерянной сексуальной ориентацией, с ростом разврата, коррупции, протекционистских и др. аморальных явлений. Но в основе всех бед цивилизации, скрывается образ мышления людей, родившихся под аспектами Венеры. Одни стремятся к материальной власти, други к - Духовной. Об этом предупреждали предки; "Не поклоняйся аспектам Венеры; Телец, Весы. Среди этих людей есть очень милые личности, но часто, очень печальный результат....... Вопрос, для думающих; на, что указывают символы Флага; Зелёное поле. Луна. Венера??? Кратко не понимающим мистики; Бык, Венерианец, пасется на зеленом лугу, под Луной. Тайны Каббалы; שור- Бык- хозяин поля. Луна; - Демон Лилит, - שטן, контролирующая сознание (сомнамбулизм. Лунатизм...) и женский цикл овуляции (ת - равен 400, Лунных циклов, в течении жизни). Здесь буква ת женского рода שתן- моча, сквирт, желание иллюзии наслаждения. (Буква ט- открыта вверх. Буква ת- вниз). Кто внизу? Царь Земли שד. Земля - Адама. Зачем это нужно Творцу? Чтобы в ט, тит- прах, рождался Разум, созидательная энергия "נשמה". И ט превращается в ש, откуда נ, поднимается в другие МЙРы. Буквы иврита и Гематрия, объясняют cтроение МЙРов, а женский детородный орган, буква М- "מ". Отсюда Има, мама, ... Матка повторяет образ Козла с бородой, которого Евреи приносят в жертву; Азазелю. А поклонники Фаллоса, строят города с этим корнем; Аза. Аздод. (Буква З, заин. ז, фаллос). Чтобы понять качество Быка, см. Корриду. Буква в начале слова нешама - נשמה, נ, стоит в середине второй буквы ש Ш. Это невозможно перевести, поэтому для вас, женщина сделана из ребра - צלע, а для нас Тень Адама, - צל, c подобным образом; - צלם. На Луне тень Земли. Поддержите Евреев и они построив святой Израиль, принесут вам "СВЕТ" и ВЕЧНОСТЬ. В котором вы сами, построете Храм. Евреи- левая рука цивилизации, в двойстенном строении МЙРа. (Материи Й Разума). Условием вечности, является - движение, которое невозможно без взаимодействия отрицательного и положительного, недостатка и избытка. Отрицательное, не является "злом"! Но средством развития Разума, при анализе событий. Злом является поклонение аспектам, красивой, но опасной, горячей и кислотной Венеры, вращающийся против вращения всех остальных, Космических тел. Успехов!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии