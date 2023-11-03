Психолог объяснил, почему мужчины не хотят жениться

Гавриель Ельшевич

Не соблюдение законов двойственной Природы, причина потери интереса к построению семьи. В этом виновата юридическая система, наживающаяся на конфликтах. Закон "равенства" Быки (Ленин. 22.04) использовали в Революции (разделяй и властвуй), а Природа использует для разделения клеток, роста организма, .... Притяжение и единение происходит с противоположным, в разнообразном МиРе. При равенстве; воюют лидеры, самцы, замыкание в энергетических сетях,.. Почему юристы, не призывают создать кабинет Премьер министров, или Президентов, в одной стране??? Или содержать больше Петухов в курятнике? Но, призывая к равенству полов, особенно в семье, они наживаются, разрушая связь между супругами,, обретая клиентов, финансирующих их систему. Вторая причина, связана с демократической идеологией; сокращение населения, с пропагандой однополых связей, захват и рост бюрократической власти людьми с потерянной сексуальной ориентацией, с ростом разврата, коррупции, протекционистских и др. аморальных явлений. Но в основе всех бед цивилизации, скрывается образ мышления людей, родившихся под аспектами Венеры. Одни стремятся к материальной власти, други к - Духовной. Об этом предупреждали предки; "Не поклоняйся аспектам Венеры; Телец, Весы. Среди этих людей есть очень милые личности, но часто, очень печальный результат....... Вопрос, для думающих; на, что указывают символы Флага; Зелёное поле. Луна. Венера??? Кратко не понимающим мистики; Бык, Венерианец, пасется на зеленом лугу, под Луной. Тайны Каббалы; שור- Бык- хозяин поля. Луна; - Демон Лилит, - שטן, контролирующая сознание (сомнамбулизм. Лунатизм...) и женский цикл овуляции (ת - равен 400, Лунных циклов, в течении жизни). Здесь буква ת женского рода שתן- моча, сквирт, желание иллюзии наслаждения. (Буква ט- открыта вверх. Буква ת- вниз). Кто внизу? Царь Земли שד. Земля - Адама. Зачем это нужно Творцу? Чтобы в ט, тит- прах, рождался Разум, созидательная энергия "נשמה". И ט превращается в ש, откуда נ, поднимается в другие МЙРы. Буквы иврита и Гематрия, объясняют cтроение МЙРов, а женский детородный орган, буква М- "מ". Отсюда Има, мама, ... Матка повторяет образ Козла с бородой, которого Евреи приносят в жертву; Азазелю. А поклонники Фаллоса, строят города с этим корнем; Аза. Аздод. (Буква З, заин. ז, фаллос). Чтобы понять качество Быка, см. Корриду. Буква в начале слова нешама - נשמה, נ, стоит в середине второй буквы ש Ш. Это невозможно перевести, поэтому для вас, женщина сделана из ребра - צלע, а для нас Тень Адама, - צל, c подобным образом; - צלם. На Луне тень Земли. Поддержите Евреев и они построив святой Израиль, принесут вам "СВЕТ" и ВЕЧНОСТЬ. В котором вы сами, построете Храм. Евреи- левая рука цивилизации, в двойстенном строении МЙРа. (Материи Й Разума). Условием вечности, является - движение, которое невозможно без взаимодействия отрицательного и положительного, недостатка и избытка. Отрицательное, не является "злом"! Но средством развития Разума, при анализе событий. Злом является поклонение аспектам, красивой, но опасной, горячей и кислотной Венеры, вращающийся против вращения всех остальных, Космических тел. Успехов!