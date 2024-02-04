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Израильского министра Бен-Гвира раскритиковали за слова против Байдена

Израильского министра Бен-Гвира раскритиковали за слова против Байдена

Лидер оппозиции в кнессете (израильский парламент. — Прим. "Газеты.Ru") Яир Лапид и министр без портфеля Бени Ганц резко раскритиковали главу министерства национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его интервью Wall Street Journal.

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