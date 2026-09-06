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Дочь Оззи Осборна заявила, что выглядела как «хранитель склепа»

Дочь Оззи Осборна заявила, что выглядела как «хранитель склепа»

Британская певица и телеведущая Келли Осборн призналась, что не осознавала своей внешности после смерти своего отца, Оззи Осборна.

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