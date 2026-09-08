В омских автобусах запускают расчет за проезд по геопозиции. Он начнет действовать с 10 сентября. Пассажиру нужно будет открыть вкладку «Проезд» в «2ГИС», выбрать значок общественного транспорта и нажать кнопку «Оплатить проезд».
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