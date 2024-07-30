Комиссия по национальной обороне: у Пентагона «недостаточно» сил, чтобы противостоять Китаю и России

«Американская общественность в значительной степени не осознает угрожающей ей опасности, как и расходов, нужных для адекватной подготовки к глобальному конфликту», говорится на первой странице опубликованного сегодня отчета Комиссии по стратегии национальной обороны.
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