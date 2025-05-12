Бойцы "Южной" группировки захватили танк и не менее десяти солдат ВСУ в ДНР

Подразделения специального назначения "Южной" группировки войск взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), захватив крупный укрепленный пункт боевиков на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике.
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