Бойцы "Южной" группировки захватили танк и не менее десяти солдат ВСУ в ДНР

Подразделения специального назначения "Южной" группировки войск взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), захватив крупный укрепленный пункт боевиков на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике.