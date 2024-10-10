Риэлтор Апрелев: Цены на аренду жилья в РФ продолжат расти в ближайшее время

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается значительное увеличение стоимости аренды жилья. Константин Апрелев, основатель и почетный член Гильдии риэлторов России, высказал мнение о ситуации в комментарии изданию Pravda.
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