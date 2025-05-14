Природный антидепрессант: как массаж влияет на тело и организм человека

Сегодня массаж воспринимается многими как способ снять усталость после рабочего дня. Но профессиональный лечебный массаж — это не просто удовольствие, а эффективный метод терапии, который оказывает реальное влияние на здоровье костно-мышечной, нервной и даже иммунной систем, сообщилаРИАМО врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина.