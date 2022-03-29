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Renault рассматривает передачу своей доли в "АвтоВАЗе" - СМИ

Renault рассматривает передачу своей доли в "АвтоВАЗе" - СМИ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости/Прайм. Французский автопроизводитель Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") рассматривает вариант передачи своей доли в "АвтоВАЗе", пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

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