Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин: у РФ нет конфликта с Европой, но ввод её войск на Украину будет означать войну

Путин: у РФ нет конфликта с Европой, но ввод её войск на Украину будет означать войну

Ввод на территорию Украины войск стран Европы будет означать войну с Россией. Об этом сообщил журналистам по итогам первого дня трёхдневного рабочего визита в Индию президент РФ Владимир Путин.

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