Поставщик спутниковых данных Umbra расширил бизнес, предложив клиентам собственные спутники

Поставщик спутниковых данных Umbra расширяет свой бизнес, предлагая клиентам не только изображения, полученные с помощью спутников с синтезированной апертурой радара (SAR), но и возможность приобретения собственных спутников, отдельных компонентов и полных спутниковых созвездий.