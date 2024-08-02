Поставщик спутниковых данных Umbra расширил бизнес, предложив клиентам собственные спутники

Поставщик спутниковых данных Umbra расширяет свой бизнес, предлагая клиентам не только изображения, полученные с помощью спутников с синтезированной апертурой радара (SAR), но и возможность приобретения собственных спутников, отдельных компонентов и полных спутниковых созвездий.
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