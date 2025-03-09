В Бобруйском районе пройдет республиканская профилактическая акция ´Дом без насилия´.

С 10 по 16 марта пройдет республиканская профилактическая акция ´Дом без насилия!´. Цель ее - вовлечение широких слоев населения в оказание помощи и содействие государственным органам в решении проблем домашнего насилия, с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.