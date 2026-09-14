Оценки WARDOGS, муха играет в DOOM, анонсы новой STARCRAFT, Diablo V, World of Warcraft: Forever…

На BlizzCon 2026 анонсировали расширенную версию оригинальной WoW — World of Warcraft: Forever, новую сюжетную кампанию для Warcraft III: Reforged, Diablo V и шутер STARCRAFT; WARDOGS получила первые оценки; Джейсон Шрайер рассказал, почему Sony разошлась с Кодзимой из-за Physint; аналитики .
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