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Оценки WARDOGS, муха играет в DOOM, анонсы новой STARCRAFT, Diablo V, World of Warcraft: Forever…

Оценки WARDOGS, муха играет в DOOM, анонсы новой STARCRAFT, Diablo V, World of Warcraft: Forever…

На BlizzCon 2026 анонсировали расширенную версию оригинальной WoW — World of Warcraft: Forever, новую сюжетную кампанию для Warcraft III: Reforged, Diablo V и шутер STARCRAFT; WARDOGS получила первые оценки; Джейсон Шрайер рассказал, почему Sony разошлась с Кодзимой из-за Physint; аналитики .

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