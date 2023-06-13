Страна и люди

9 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Закон должен быть один для всех.В Госдуме предлож...
  • Наталья Середа
    Вот это шок! Это не люди, аспиды и сатанисты.Украинские кондит...
  • Betahon
    Да нет, Владимир Владимирович! НАТО-это же преемник крестовых походов, инквизиции, испанских конкистадоров, псов-рыца...Путин назвал борз...

На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

На Таймыре отец случайно застрелил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели трехлетней девочки, которая находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх