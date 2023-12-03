Частные предприятия обязаны индексировать зарплату своим сотрудникам

Эксперт оценила опрос относительно зарплатных ожиданий россиян Павел Еськов Фото: Александр Алпаткин/ ТАСС Материал комментируют: Наталья Горячая Почти 69 процентов россиян надеются, что в новом, 2024 году у них есть реальные основания рассчитывать на повышение заработной платы.