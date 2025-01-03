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Невилл об «МЮ» перед «Ливерпулем»: «Нужно ли ехать на «Энфилд»? Я беспокоюсь. В былые времена команды воскресной лиги не приезжали на матч»

5 января «Ливерпуль» сыграет против манкунианской команды в матче 20-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в таблице чемпионата.

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