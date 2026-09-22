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Царьград

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В Шахтах судят мужчину, изуродовавшего друга топором и ключом

В Шахтах судят мужчину, изуродовавшего друга топором и ключом

В Шахтах суд приступил к рассмотрению дела Сергея Кукузова, который, по версии следствия, в декабре 2025 года избил знакомого обухом топора и разводным ключом, нанеся ему неизгладимые рубцы на лице.

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