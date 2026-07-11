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Кирилл Кабанов: Это миф, что экономика рухнет без мигрантов

Кирилл Кабанов: Это миф, что экономика рухнет без мигрантов

Парламентская газета Игорь Самохвалов/«Парламентская газета» Сколько получают курьеры в Москве и почему спрос на них не падает? Какой процент нелегальных мигрантов покинул страну? Что стоит за понятием «русский народ» и как возрождаются народные дружины? Об этом нашему изданию рассказал эксперт в области миграционной политики, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Мигранты выгодны работодателям..Им меньше можно платить...Да и руководить ими легче..БЕЗРОПОТНЫ...
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4 н.
леонид котов
Доставка должна оплачиваться заказчиком в полном объёме, а не за счет обычных покупателей. Тогда у основной массы заказчиков отпадет желание это делать, и платить огромные деньги за доставку. Проблема отпадет сама собой. И сотрудники доставки должны быть устроены официально.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Если бы так было на самом деле...&quot;По ведомости&quot; платят даже больше, а вот потом (так как у того контингента уже в обычае &quot;дать начальник&quot;)такой трудяга отстёгивает Энную часть&quot;старшему&quot;, а &quot;старший&quot; уже заносит кому нужно. Но,это &quot;ручеёк&quot;, а тем кто по-выше нужна &quot;река или море&quot; денег... Вот и складывают &quot;ручейки&quot; в реку&quot;, а &quot;река&quot; впадет в очень высокие кабинеты .Ну и кто из&quot;наших&quot; работодателей будет мелочиться взяв одного-двух &quot;специалистов&quot;, тем более это приветствуется на высоком уровне
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4 н.