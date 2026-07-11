Кирилл Кабанов: Это миф, что экономика рухнет без мигрантов

Доставка должна оплачиваться заказчиком в полном объёме, а не за счет обычных покупателей. Тогда у основной массы заказчиков отпадет желание это делать, и платить огромные деньги за доставку. Проблема отпадет сама собой. И сотрудники доставки должны быть устроены официально.

Nikolia Vovchenko

Если бы так было на самом деле..."По ведомости" платят даже больше, а вот потом (так как у того контингента уже в обычае "дать начальник")такой трудяга отстёгивает Энную часть"старшему", а "старший" уже заносит кому нужно. Но,это "ручеёк", а тем кто по-выше нужна "река или море" денег... Вот и складывают "ручейки" в реку", а "река" впадет в очень высокие кабинеты .Ну и кто из"наших" работодателей будет мелочиться взяв одного-двух "специалистов", тем более это приветствуется на высоком уровне