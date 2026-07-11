Парламентская газета Игорь Самохвалов/«Парламентская газета» Сколько получают курьеры в Москве и почему спрос на них не падает? Какой процент нелегальных мигрантов покинул страну? Что стоит за понятием «русский народ» и как возрождаются народные дружины? Об этом нашему изданию рассказал эксперт в области миграционной политики, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Кирилл Кабанов: Это миф, что экономика рухнет без мигрантов
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Вадим Скоробогатов
Мигранты выгодны работодателям..Им меньше можно платить...Да и руководить ими легче..БЕЗРОПОТНЫ...
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4 н.
леонид котов
Доставка должна оплачиваться заказчиком в полном объёме, а не за счет обычных покупателей. Тогда у основной массы заказчиков отпадет желание это делать, и платить огромные деньги за доставку. Проблема отпадет сама собой. И сотрудники доставки должны быть устроены официально.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Если бы так было на самом деле..."По ведомости" платят даже больше, а вот потом (так как у того контингента уже в обычае "дать начальник")такой трудяга отстёгивает Энную часть"старшему", а "старший" уже заносит кому нужно. Но,это "ручеёк", а тем кто по-выше нужна "река или море" денег... Вот и складывают "ручейки" в реку", а "река" впадет в очень высокие кабинеты .Ну и кто из"наших" работодателей будет мелочиться взяв одного-двух "специалистов", тем более это приветствуется на высоком уровне
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4 н.
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