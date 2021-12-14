Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Лучше иметь дело с Китаем, чем с неадекватною Европой... Которой то газ нужен, то сами создают для этого препоны...(((Газпром готовится...
  • Георгий Агеев
    ОЧЕНЬ НОРМАЛЬНО  В КЛЕТКУ И НА ПЛОЩАДЬ ЧТО БЫ КАЖДЫЙ МОГ ПЛЮНУТЬ  В ПРЕДАТЕЛЕЙ СВОЕЙ РОДИНЫ ТАКИХ ЩАДИТЬ  НЕЛЬЗЯМужа Тихановской ...
  • Ромка
    Надо поддерживать Шотландцев и Ирландцев... за их независимость...Власти США одобри...

Врач Жабоева: о чем говорит сморщенная кожа на локтях

Врач Жабоева: о чем говорит сморщенная кожа на локтях

Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных болезнях, Как сообщила в беседе со Спутником доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева, кожа на локтях может рассказать многое в состоянии внутренних органов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх