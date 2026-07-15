Сергунина: Международный фестиваль искусств «Вдохновение» стартует на ВДНХ 23 июля

На ВДНХ с 23 по 26 июля проведут IX Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Горожан и туристов ждут уличные шоу и спектакли, концерты классической музыки, хореографические постановки, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии