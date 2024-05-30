Зеленский больше не игрок: Путин начал розыгрыш "новой комбинации". Подписант капитуляции уже назван

Андрей Павлов

Какие переговоры? Предположим Вашингтон на них пойдет, о чем будем договариваться? О сохранении нынешней ситуации? Это будет предательство по отношению к погибшим.О капитуляции страны У.? Так еще не победили. Пока Россия не выйдет на границу Приднестровья и не отрежет Хохляндию от моря, никаких переговоров быть не должно. Иначе этот гнойник с западной подпиткой будет нам кровь портить вечно.