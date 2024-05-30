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Добрый Мир

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Зеленский больше не игрок: Путин начал розыгрыш "новой комбинации". Подписант капитуляции уже назван

Зеленский больше не игрок: Путин начал розыгрыш "новой комбинации". Подписант капитуляции уже назван

Фото: globallookpress.com/ Ukraine Presidency/Ukrainian PreСегодня 9,5K прочитали Формально действующий президент Украины Владимир Зеленский не является лицом, с которым можно было бы обсуждать текущий кризис.

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Комментарии
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Евгений Попов
Подписи хохлов будут примерно такими! И Зеля и ВРУ уже не легитимны.
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16 час.
Андрей Павлов
Какие переговоры? Предположим Вашингтон на них пойдет, о чем будем договариваться? О сохранении нынешней ситуации? Это будет предательство по отношению к погибшим.О капитуляции страны У.? Так еще не победили. Пока Россия не выйдет на границу Приднестровья и не отрежет Хохляндию от моря, никаких переговоров быть не должно. Иначе этот гнойник с западной подпиткой будет нам кровь портить вечно.
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12 час.

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