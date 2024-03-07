НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Иванова (Кубасова)
    Пока в правительстве сидит Решетников - перед этим в буквальном смысле сидел на иждивении Пермского края - не поверю ...Должны прийти дос...
  • виктор сапожков
    Таких инспекторов единицы и их стараются хапуги выжить."Мне нравится пом...
  • Гарий Щерба
    ЩЕНЕВМЕРЛЕВСКАЯ  ДЕШЕВКА  МЕЧТАЛА  видать о  ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАРЬЕРЕ   в  ГЕЙРОПЕ  и  КРУЖЕВНЫХ ТРУСЕЛЯХ при  ВЫИГРАШЕ  в ...Скандал на конкур...

В ГАИ Беларуси напомнили, с какой максимальной скоростью можно ехать на электросамокате

В ГАИ Беларуси напомнили, с какой максимальной скоростью можно ехать на электросамокате

Передвигаться на средстве персональной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч, напомнила начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, сообщает БЕЛТА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх