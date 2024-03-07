В ГАИ Беларуси напомнили, с какой максимальной скоростью можно ехать на электросамокате

Передвигаться на средстве персональной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч, напомнила начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова, сообщает БЕЛТА.