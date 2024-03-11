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Попытка рейда в Белгородскую область

Попытка рейда в Белгородскую область

Противник на сегодня готовил рейд крупной группы с бронетехникой в Белгородскую область.Группа была своевременно вскрыта и обработана различными средствами огневого поражения:https://vk.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какие молодцы! Слава нашей разведке!
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15 час.
Елена Филиппова
И с чего бы хохлозавры так обнаглели?
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14 час.
Елена Молодцова
Выборы у нвс, вот они и стараются. Надо же перед хозяевами отчитываться, как наказы партии выполняются.
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12 час.

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