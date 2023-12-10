Дилетант о политике Я дико извиняюсь за невежество, а это кто вообще? Ну надо ж как-то презентовать людей все-таки, особенно ежели они - непримиримые борцы с режимом.
Жора Албуров выходит из сумрака
Комментарии
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Авас Анекак
повесить пидара
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6 час.
VG
Vasily Golov
ФБР не существует на территории России.Денег у фонда нет,биткоины давно исчезли.Лидер в отсидке,участники за рубежом.
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6 час.
карла карлова
Очередной жидок,неудивительно.Это похоже на эпидемию своим предательством России и гнилостью натуры подобные в подобной сиуации впереди планеты всей..Это чмо никто ,практически,не знает и его население не поддержит,пусть даже не мечтает.
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5 час.
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