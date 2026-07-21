В Воронежской области благодаря вмешательству следователей СК России восстановлены жилищные права сироты  

В мае 2026 года в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области обратилась 23-летняя жительница города Воронежа, в девятилетнем возрасте оставшаяся без попечения родителей, по вопросу непредоставления жилья.
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