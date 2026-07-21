Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Воронежской области благодаря вмешательству следователей СК России восстановлены жилищные права сироты  

В Воронежской области благодаря вмешательству следователей СК России восстановлены жилищные права сироты  

В мае 2026 года в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области обратилась 23-летняя жительница города Воронежа, в девятилетнем возрасте оставшаяся без попечения родителей, по вопросу непредоставления жилья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии